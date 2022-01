Kirchberg in Helmbrechts: Baumhäuser und Rundweg geplant

Eine Stadt im Frankenwald macht gerade einiges aus sich und will damit auch Gäste von außerhalb anziehen. Zum Beispiel mit außergewöhnlichen Übernachtungsideen in Baumhäusern auf dem Kirchberg. Das Projekt will ein privater Investor voraussichtlich in diesem Jahr anpacken. An anderer Stelle ist allerdings noch etwas Geduld gefragt, so Bürgermeister Stefan Pöhlmann:

Dafür soll heuer ein barrierefreier Rundweg am Kirchberg entstehen, auf dem auf Wunsch der Einwohner auch Fitnessgeräte Platz finden sollen.