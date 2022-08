Kinosommer Schwarzenbach am Wald: Erfolgreiche Bilanz nach langer Pause

Zum Start in die Sommerferien hat es an Angeboten in der Region nicht gemangelt. Das Hofer Volksfest ist gerade zu Ende gegangen. Und auch mit dem Euroherz-Kinosommer waren wir nach vier Jahren endlich wieder in Schwarzenbach am Wald auf dem Schulhof der Grund- und Mittelschule. Fünf Tage lang haben wir gemeinsam mit euch Filme unter freiem Himmel auf unserer XXL-Leinwand geschaut. Bürgermeister Reiner Feulner zieht eine positive Bilanz und kann sich eine Fortsetzung in zwei Jahren vorstellen:

Kommendes Jahr wären im Frankenwald turnusgemäß die Städte Naila und Selbitz an der Reihe. Unsere Kinosommer-Tour geht schon morgen weiter in Münchberg auf dem Schoedel-Areal.