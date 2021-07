Kinosommer-Auftakt: Leberkäsjunkie in Hohenberg an der Eger

Der Euroherz-Kinosommer ist offiziell eröffnet. Zum Auftakt in Hohenberg an der Eger gab es für die Zuschauer die bayerische Komödie „Leberkäsjunkie“. Bei der Eröffnung waren auch Bürgermeister Jürgen Hoffmann sowie der Wunsiedler Landrat Peter Berek vor Ort. Der hat sich besonders über die Kulisse an der Burg Hohenberg gefreut – aber auch darüber, dass Veranstaltungen dieser Art wieder möglich sind.

Heute (Donnerstag, 22. 07.) läuft in Hohenberg an der Eger der Film „Rocketman“ über die Musikerlegende Elton John. In den kommenden Wochen macht der Kinosommer auch Halt in Schwarzenbach an der Saale, Selb, Münchberg und Bad Steben.