Kinosommer-Auftakt in Hohenberg: Das gibt es zu beachten

Zwei Jahre haben wir warten müssen, dass wir wieder mit unserer XXL-Leinwand durch die Region fahren und unter freiem Himmel Filme schauen können – bei unserem Euroherz-Kinosommer. Am Abend geht es nun endlich wieder los in Hohenberg an der Eger. Trotzdem gelten einige Auflagen. Anke Rieß-Fähnrich von Freiraum Fichtelgebirge erklärt, welche das sind:

Ansonsten gelten die üblichen Regeln wie FFP2-Maskenpflicht und Abstand halten. Zum Auftakt gibt es die Kriminalkomödie „Leberkäsjunkie“ zu sehen. Das Warm-Up beginnt um 19 Uhr. Der Film startet, wenn es dunkel genug ist. Alle Infos zum Euroherz-Kinosommer gibt’s auch auf euroherz.de