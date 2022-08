Kinosommer 2022: Münchberg freut sich auf sieben Tage Open Air-Kino

Das Schoedel-Areal in Münchberg verwandelt sich in den kommenden sieben Tage wieder in einen riesigen Open-Air-Kinosaal. Seit 2016 veranstaltet die Stadt Münchberg gemeinsam mit Radio Euroherz den Kinosommer und bietet Kino-Spektakel unter freiem Himmel. Bürgermeister Christian Zuber:

Zum Auftakt läuft heute in Münchberg der mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnete Film „Wunderschön“ von Karoline Herfurth. Einlass ist ab 19 Uhr – der Eintritt ist dank zahlreicher lokaler Sponsoren frei. Der Film startet, wenn es dunkel genug ist, dass man auf der XXL-Leinwand etwas sieht. Das komplette Programm findet ihr hier