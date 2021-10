Kinosessel oder Couch? Hofer Filmtage beginnen

Es gibt eine Woche im Jahr, in der es passieren kann, dass man in Hof auf einen Filmstar trifft: Bei den Internationalen Hofer (…)

Internationale Hofer Filmtage: Festival beginnt am Dienstag

Prämie: Central-Kino in Hof bekommt 10.000 Euro

Bald wird Hof wieder zum Home of Films. In weniger als zwei Wochen starten die Hofer Filmtage. Aber nicht nur in der Festival-Zeit (…)