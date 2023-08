Kino unter freiem Himmel: Euroherz-Kinosommer ab heute in Münchberg

Eine Woche lang habt ihr auf unserer XXL-Leinwand in Schwarzenbach an der Saale Filme geschaut. Jetzt zieht der Euroherz-Kinosommer weiter nach Münchberg auf das Schoedel-Areal. Neben den Filmen dürft ihr euch auch auf Live Musik, Verlosungen und andere kleine Überraschungen freuen. Auch in Münchberg ist der Eintritt für euch dank der Sponsoren frei. Bürgermeister Christian Zuber:

Start des Euroherz-Kinosommers in Münchberg ist heute Abend um 19 Uhr – mit der deutschen Komödie „Der Nachname“. Filmbeginn ist bei Einbruch der Dunkelheit.