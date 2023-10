Kindertagesstätte auf der Kappel in Selb: Neubau soll im Herbst 2025 öffnen

Für Eltern ist es immer eine gute Nachricht, wenn irgendwo eine neue Kindertagesstätte entsteht. Betreuungsplätze sind oft Mangelware. Die Stadt Selb will auf der Kappel eine neue Kita bauen. Die zuständige Architektin hat ihre Pläne nun in der jüngsten Stadtratssitzung vorgestellt. Demnach ist ein eingeschossiges Gebäude für zwei Krippen- und drei Kindergartengruppen geplant, so Selbs Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch. Es soll eine grüne Fassade aus Kalkstein bekommen und auf dem begrünten Dach soll auch eine Photovoltaik-Anlage Platz finden. Im Inneren sind neben den Gruppen eine Küche, ein Bistro und ein Mehrzweckraum angedacht. Für die Eltern soll es einen Wartebereich und einen Abstellplatz für Kinderwägen geben. Im Garten sind entsprechende Spielflächen geplant. Die Kosten schätzen die Verantwortlichen auf fast fünf Millionen Euro. Die Stadt beantragt aber entsprechende Fördermittel. Sie rechnet mit einer Fertigstellung im September 2025.

(Symbolbild)