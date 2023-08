Kindertagesbetreuung: Unter Dreijährige in Bayern öfter in Krippe oder Kita

Mit kleinen Kindern arbeiten gehen ist für Mütter eine echte Herausforderung. Sie bräuchten ständig jemanden, der aufpasst. Eine Lösung ist die Betreuung in einer Krippe oder einer Kita. Wie das Bayerische Landesamt für Statistik mitteilt, hat sich die Betreuungsquote für unter Dreijährige im Vergleich zum März des Vorjahres um 4,3 Prozent erhöht. Zu den Spitzenreitern gehört der Landkreis Coburg mit einer Quote von 47,7 Prozent. Über 40 Prozent liegen in der Euroherz-Region auch die Landkreise Hof (40,2 %) und Wunsiedel (40,0%). Schlusslicht bei uns ist die Stadt Hof mit 33 Prozent. Bei Kindern zwischen drei und sechs Jahren sind die Werte nochmal deutlich höher. Da erreicht der Landkreis Tirschenreuth zum Beispiel eine Betreuungsquote von 94,9 Prozent. Nur der Landkreis Hof liegt hier unter 90.

Stadt Hof LK Hof LK Wunsiedel LK Tirschenreuth

0-3 Jahre: 33,3% 40,2% 40,0% 36,8%

3-6 Jahre: 93,3% 87,3% 90,9% 94,9%