Kinderschutzbund Hof: Zweite Vorsitzende bekommt Bayerischen Verdienstorden

Wenn beiden Elternteile am Nachmittag arbeiten, dann können Kinder in eine offene Ganztagsschule gehen. Dort bekommen sie dann beispielsweise Hilfe bei den Hausaufgaben. Der Kinderschutzbund Hof bietet das zum Beispiel an. Aber auch Kids in Horten oder Krippen unterstützt der Bund.

Jemand, der schon lange ehrenamtlich für den Kinderschutzbund arbeitet, ist die Zweite Vorsitzende. Annita Richter bekommt dafür jetzt den bayerischen Verdienstorden vom bayerischen Ministerpräsidenten verliehen. Der Hofer Oberbürgermeister übergibt ihr den Orden und die Verleihungsurkunde heute Nachmittag im Hofer Rathaus.