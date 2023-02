Kinderpornografie im Netz: Plattform-Betreiber festgenommen

Bayerischen Ermittlern ist ein Schlag gegen Betreiber von internationalen Kinderpornografie-Plattformen im Darknet gelungen. Mehrere Verdächtige in den USA, in Großbritannien und in Deutschland seien festgenommen worden, teilten das bayerische Landeskriminalamt (LKA) und die Zentralstelle Cybercrime in Bamberg am Freitag mit. Drei Darknet-Plattformen seien stillgelegt worden.

Auf den Plattformen seien mehrere Tausend Nutzer aus dem In- und Ausland aktiv gewesen. Sie verbreiteten dort demnach monatlich mehr als 20.000 kinderpornografische Bilder und Videos und veröffentlichten 120.000 Postings. Der in Deutschland festgenommene Verdächtige soll Moderator einer Plattform gewesen sein. Der 22-Jährige war im November in Bonn festgenommen worden.