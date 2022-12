Kinderpornografie im Klassenchat: Polizeipräsidium Oberpfalz startet Aufklärungskampagne

Das Polizeipräsidium Oberpfalz, dass ja auch für unser Sendegebiet in Tirschenreuth zuständig ist, will Kinderpornografie in Klassenchats bekämpfen. Dafür hat eine Auftaktveranstaltung für eine Präventionskampagne stattgefunden. Die Fallzahlen würden demnach seit einigen Jahren stark ansteigen. Die Bekämpfung sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Neben Behörden seien auch Kinder, Jugendliche und Eltern gefordert. Fast zwei Drittel der Tatverdächtigen seien Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, teilt das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Meist geht es um verschickte Fotos, Videos oder Emojis mit kinderpornografischen Inhalten. Der Gesetzgeber sieht für das Versenden solcher Inhalte eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr vor. Was Eltern unbedingt wissen müssen: Auch sie können sich strafbar machen. Nämlich dann, wenn Eltern kinderpornografische Inhalte, die Kinder versendet haben, weiterleiten, um andere Eltern darauf aufmerksam zu machen. Auch auf diese Art der Verbreitung steht eine Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr.