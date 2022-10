Kinderhaus „Neue Welt“: Feuerwehr-Aktionen zur offiziellen Einweihung

Wer für sein Kind einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung sucht, steht oft lange auf der Warteliste. In Marktretwitz ist in den vergangenen Monaten eine neue Betreuungsstätte entstanden. Heute (15.10.) um 10 Uhr wird das Kinderhaus „Neue Welt“ offiziell eingeweiht. Bis 16 Uhr habt ihr dann Zeit, euch das Kinderhaus und die Außenanlagen bei einem Tag der offenen Tür anzuschauen. Außerdem gibt es zwischen 11 und 13 Uhr eine Aktion für Kinder der Freiwilligen Feuerwehr Marktredwitz.