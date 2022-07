Kinderhaus „Neue Welt“: Außenanlage fast fertig

In der Euroherz-Region gibt es aktuell wieder viele Baustellen. Eine davon befindet sich am Kinderhaus „Neue Welt“ in Marktredwitz. Der Hort selbst ist bereit seit einiger Zeit fertiggestellt und auch schon in Betrieb. Nur die Außenanlage befindet sich noch in Bau. Damit die Kinder vom Kinderhaus aus sicher zum Spielbereich auf der anderen Seite des „Kössein“ Bachs kommen, ist nun eine Brücke angeliefert worden. Diese soll in den nächsten Tagen montiert werden. Bis zum Ende der Sommerferien solle die Bauarbeiten abgeschlossen sein.