Kinderhaus in Schönwald: Ab Oktober gibt es einen neuen Träger

Wir haben in den vergangenen Wochen mehrmals über vermeintliche Missstände in der Kita in Schönwald berichtet. Kinder sollen nicht gewickelt worden sein, oder sie hätten sich unbeaufsichtigt verletzt. Das haben uns ehemalige Mitarbeiter und Eltern in vertraulichen Gesprächen berichtet. Seit dem Nachmittag ist nun auch klar, wie es in Zukunft mit dem Kinderhaus „Unterm Himmelszelt“ weitergeht. In einer gemeinsamen Medieninformation der Stadt Schönwald und des Landkreises Wunsiedel heißt es, das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk werde ab Oktober die Trägerschaft übernehmen. Im September gebe es eine Übergangsbetreuung. Möglich war dieser Schritt auch durch einen entsprechenden Beschluss des Evangelischen Kirchenvorstands als Eigentümer des Gebäudes und des Grundstückes, so Schönwalds Bürgermeister Klaus Jaschke.

Die Kindergartenaufsicht des Landratsamtes Wunsiedel hatte dem bisherigen Träger des Kinderhauses, dem Diakonieverein Schönwald e.V., den Weiterbetrieb mit Wirkung zum 1. September untersagt. Diverse Vorfälle hätten organisatorische als auch pädagogische Defizite in der Einrichtung offenbart. Bevor sich die Stadt und Landkreis an die Öffentlichkeit wenden wollten, wollten sie zunächst genau die Zukunftsperspektiven sondieren, heißt es in der Mitteilung. Es sollten nicht nur schnelle, sondern auch tragfähige Lösungen zum Wohle der Kinder und ihrer Familien gefunden werden, so Landrat Peter Berek und der Bürgermeister von Schönwald.

Die Stadt und der Landkreis wollen nun Gespräche mit dem Personal des Kinderhauses führen und möglicherweise einzelne Stellen neu ausschreiben.

(Symbolbild)