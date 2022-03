Kinderhaus in Marktredwitz: Betriebsstart am Benker-Areal

Viele Bauprojekte verzögern sich, weil es immer wieder zu Lieferengpässen kommt. Das bekommt auch die Stadt Marktredwitz zu spüren. Ein halbes Jahr später als ursprünglich geplant, können die Kinder heute aber endlich in das neue Kössein-Kinderhaus am BENKER-Areal einziehen. Am vergangenen Freitag hat das Landratsamt Wunsiedel den Betrieb offiziell genehmigt. Fast 140 Krippen-, Kindergarten- und Hortkinder ziehen vom Schillerhain in das neue Kinderhaus.

Unser Foto zeigt den Spatenstich zum Kössein-Kinderhaus auf dem BENKER-Areal.