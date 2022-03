Kindergarten in Selbitz: Unbekannter zerstört Spielsachen

Was den Täter da geritten hat, fragen sich sicherlich so einige: Ein Unbekannter hat in einem Kindergarten in Selbitz Spielzeug zerstört. Der Schaden: immerhin 450 Euro. Anfang der Woche muss er unbefugt aufs Kindergartengelände am Mühlberg gekommen sein und warf ein Holzpferd und Plastikspielsachen über den Gartenzaun auf eine angrenzende Wiese. Die Polizei in Naila bitte daher um Zeugenhinweise. Passiert ist das zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen auf dem Gelände des evangelischen Kindergartens. In der Nähe des Tatorts haben die Beamten ein Fahrrad am Bach gefunden. Die Räder lagen abmontiert daneben. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Bulls in grün/weiß. Möglicherweise hat dieses Fahrrad auch etwas damit zu tun.