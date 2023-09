Kindertagesbetreuung: Unter Dreijährige in Bayern öfter in Krippe oder Kita

Durch den aktuellen Dauerregen in der Region ist es auf den Straßen oft rutschig. Weil er seine Geschwindigkeit nicht an das (…)

Zu schnell bei Regen unterwegs: 19-Jähriger kracht in Brücke

Heute startet in Bayern das neue Ausbildungsjahr. Die Handwerkskammer für Oberfranken freut sich zwar über einen Zuwachs bei den (…)

Ausbildungsstart in Bayern: Handwerk hat immer noch ein schlechtes Image

Die Unternehmen in der Region suchen teils händeringend nach Nachwuchs, um dem Fachkräftemangel entgegenzutreten. Alle werden in (…)

Offene Stellen am Ausbildungsmarkt: Junge Menschen sollen sich weiter bewerben

Brückensanierung an der A9: Straße zwischen Laubersreuth und Jehsen gesperrt

An der A9, nördlich von Münchberg, bahnt sich die nächste Baustelle an. Wegen Sanierungsarbeiten an einer Autobahnbrücke ist die (…)