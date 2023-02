Kinderbetreuungsplätze: Bedarf in Schönwald steigt

Die Stadt Schönwald braucht mehr Kinderbetreuungsplätze. Das hat der Stadtrat festgestellt, unter anderem aufgrund einer Elternbefragung. Künftig plant die Stadt einen Bedarf von 36 Krippenkindern und 100 Regelkindern in den Kitas sowie von 88 Schulkindern im Hort. Doch dafür müssen auch die Kapazitäten geschaffen werden. Die EJF Kindertagesstätte erfüllt nicht die baulichen Voraussetzungen für noch mehr Betreuungsplätze, heißt es aus der Stadt Schönwald. Der höhere Bedarf muss bei einem möglichen Neubau einer Kita berücksichtigt werden. Außerdem teilt Bürgermeister Klaus Jaschke mit: Der Kinderhort soll weiter im Schulgebäude in Schönwald bleiben. Aber auch hier braucht es Überlegungen, wie in Zukunft mehr Kinder dort betreut werden können.