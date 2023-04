Kinderbetreuung: Vier neue Kindertagespflegepersonen im Landkreis Wunsiedel

In Kitas herrscht wie in anderen Branchen auch enormer Fachkräftemangel. Da ist jede gut ausgebildete Betreuungsperson willkommen. Im Landkreis Wunsiedel haben sich nun vier Frauen zur Kindertagespflegeperson qualifiziert. In 160 Stunden haben sie alles Wichtige gelernt, was man zur Betreuung kleiner Kinder wissen muss. Dazu zählen rechtliche Grundlagen, genauso wie frühkindliche Förderung und Bildung. Außerdem mussten die vier Frauen eine eigene Konzeption erstellen und eine mündliche Prüfung zu einem frühkindlichen Bildungsthema absolvieren, schreibt das Landratsamt Wunsiedel. Mit dem Zertifikat in der Tasche, können sie entweder eine eigene Kindertagespflege anmelden oder sich weiterbilden, um dann in einer Kita arbeiten zu können. Falls ihr Tagesmutter oder -vater werden möchtet, gibts die nächsten Kurse im Herbst.

Ein neuer Qualifizierungskurs „Kindertagespflege“ startet bereits in diesem Herbst. Die Einheiten sind ab dem 25.09.2023, jeweils am Montag und Dienstag von 16:45 bis 20:00 Uhr im FAM in Selb, Karl-Marx-Str. 8, geplant. Eine Informationsveranstaltung hierzu findet am Dienstag, den 26.07.2023 von 19:00 bis 20:00 Uhr ebenfalls im FAM in Selb statt.

Interessierte können sich gerne bei der Fachberatung Kindertagespflege der EJF gAG melden.

Für Selb, Schönwald und Umgebung:

Rita Bieschke-Vogel, Soz. Päd. BA

Tel: 09287 70208, Mobil: 0160 93520096,

Mail: bieschke-vogel.rita@ejf.de

Für Marktredwitz, Wunsiedel und Umgebung:

Michaela Küster, Dipl. Päd.

Tel: 09287 9985668, Mobil:

0173 7222149, Mail: kuester.michaela@ejf.de

Das Kreisjugendamt Wunsiedel fördert die Kindertagespflege im Landkreis maßgeblich. Für die Tätigkeit in der Kindertagespflege erhalten die ausgebildeten Kindertagespflegepersonen ein monatliches Tagespflegeentgelt für

die Betreuung der vermittelten Tagespflegekinder.

Bei Fragen zum Entgelt für Kindertagespflegepersonen gibt Dagmar Prell, Kreisjugendamt Wunsiedel, gerne Auskunft:

Tel: 09232 80311, Mail: dagmar.prell@landkreis-wunsiedel.de