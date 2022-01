Krippe, Kindergarten & Hort: Anmeldewoche in Hof

Eltern, die ihre Kinder in Kitas oder Krippen unterbringen wollen, sollten sich so früh wie möglich anmelden. Die Wartelisten der Einrichtungen sind außerdem oft voll, da braucht es Geduld. In der Stadt Hof startet ab heute (Mo) die Anmeldewoche für Kindertageseinrichtungen ab September. Bis einschließlich Donnerstag könnt ihr eure Kleinen immer von 14 bis 16 Uhr in den Einrichtungen anmelden. Wegen der Corona-Lage sind Besichtigungen vor Ort nicht oder nur eingeschränkt möglich. Einige Einrichtungen haben zudem Voranmeldebögen auf ihrer Homepage.

Telefonische Anmeldungen sind nicht möglich, es braucht eine ausgefüllte Voranmeldung.

Eltern sollten zudem eine Einrichtung in der Nähe ihres Wohnortes suchen. Bei Mehrfachanmeldungen sollten die Eltern, die Einrichtungen darüber informieren. Die Einrichtungen informieren so schnell wie möglich über eine Zusage oder Einladung zum Aufnahmegespräch. Sollte doch kein Platz in der Krippe oder dem Kindergarten frei sein, gibt es die Möglichkeit einer Tagesmutter, auch zur Überbrückung. Die Vermittlung läuft über den Pflegekinderdienst der Stadt Hof.

Die Liste der Kindertageseinrichtungen und einen Link zu weiteren Informationen der Stadt Hof findet ihr hier.