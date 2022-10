Kinderbetreuung: Stadt Selb plant weitere Einrichtungen

Die Kinderbetreuung spielt auch in der Stadt Selb eine immer größere Rolle, betont Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch gegenüber Radio Euroherz. In der Stadt werden deshalb aktuell zwei Kindertagesstätten gebaut. In der jüngsten Stadtratssitzung hat sich die Stadt außerdem dafür ausgesprochen, drei weitere Kitas in den nächsten drei bis vier Jahren zu realisieren.

Im nächsten Jahr soll ein Kindergarten an den Start gehen. Danach soll ein Kinderhaus auf dem Jahnplatz folgen. Am Vorwerk soll zudem ein Neubau entstehen für eine Kombination aus Kindergarten und Hort, so Pötzsch.

Auch um den Nikolauskindergarten in Selb ging es im Stadtrat.

Hier lässt die Stadt einen Anbau bauen. Im Rahmen der Erweiterung soll eine Wärmepumpe als Heizquelle verbaut werden. Der bestehende Teil des Kindergartens wird zunächst weiter mit Gasheizung beheizt. Die Wärmpumpe ist aber schon so konzipiert, dass perspektivisch auch der Altbaubereich auf Wärmepumpentechnik umgerüstet werden kann, so Pötzsch. Dadurch ergeben sich für die Stadt Mehrkosten von 33.000 Euro.