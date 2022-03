Kinderbetreuung optimieren: Stadt Selb befragt Eltern

Das Home-Schooling dürfte die meisten Eltern an ihre Grenzen gebracht haben. Da ist es doch schon einfacher, wenn die Kinder in der Kita oder in der Schule sind. Die Stadt Selb will ihre Betreuung jetzt verbessern, und befragt deshalb Eltern. Die Online-Befragung richtet sich an Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren. Sie läuft bis zum 6. April. Den Link findet ihr auf unserer Website. Die erhobenen Daten verwendet die Stadt Selb für die Planung von Kindertageseinrichtungen und Tagespflegeangeboten. „Nur, wenn wir die Wünsche der Familien konkret kennen, können wir versuchen, sie zu erfüllen“, so Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch. Für jedes Kind müssen Eltern übrigens einen separaten Fragenbogen ausfüllen.

Umfrage unter folgendem Link verfügbar: www.selb.de/umfrage

Sollte eine Teilnahme an der Online-Umfrage nicht möglich sein, kann ein Umfrage-Bogen bei der Stadtverwaltung angefordert werden. Hierzu können sich Interessierte an Frau Marina Frank unter der Telefonnummer 09287 883144.