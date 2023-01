Kinderbetreuung in Weißenstadt: Neuer Kindergarten geplant

Viele Eltern sind jetzt wieder auf der Suche nach einer Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder. Und das ist oft gar nicht so einfach. Der Bedarf ist riesig, die Einrichtungen haben nur eine begrenzte Zahl an Plätzen. Da kommt es der Stadt Weißenstadt sehr gelegen, dass die GELO Holzwerke ihr Grundstück zur Verfügung stellen. Geschäftsführer Wolf-Christian Küspert teilt mit, dass am Lohbrunnen in unmittelbarer Nähe zum Sägewerk ein neuer Kindergarten entstehen soll. In ihm sollen künftig drei Krippen- und drei Kindergartengruppen Platz finden.