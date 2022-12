Kinderbetreuung in Selb: Weg frei für neuen Kindergarten auf der Kappel

Einen Betreuungsplatz in einer Kita zu bekommen ist gar nicht so einfach. Die Stadt Selb will deswegen weitere Kinderbetreuungs-Einrichtungen schaffen. Dafür ist auch Geld im Haushalt 2023 vorgesehen. Unter anderem soll ein Kindergarten für den AWO Ortsverband Selb entstehen. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung noch die Standortfrage geklärt. Der Kindergarten soll auf der Kappel in Selb entstehen. Damit ist jetzt der Weg frei für die Planung und Umsetzung des Projekts, so Oberbürgermeister Uli Pötzsch im Euroherz-Interview.