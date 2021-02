Kinderbetreuung in Rehau: Diakonie baut neue Kita

Jetzt im Lockdown müssen viele Familien improvisieren, wenn es um die Betreuung von Kindern geht. Bis auf eine Notbetreuung sind die Kitas zu. Aber auch in Zukunft braucht es weitere Betreuungsplätze. Die gibt es bald in Rehau. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vergangene Woche den Bau einer neuen Kita in der Goethestraße beschlossen. 50 Kindergarten- und 24 Krippenplätze in vier Gruppen will die Diakonie Hochfranken damit schaffen. Ihre genauen Pläne will sie kommende Woche vorstellen.

(Symbolbild)