Kinderbetreuung in Marktredwitz: Anmeldewoche startet heute

In der Stadt Marktredwitz beginnt heute (MO) die finale Anmeldephase für einen Kita- oder Hortplatz im September. Zwischen 14 und 16 Uhr nehmen die Kindertageseinrichtungen in dieser Woche jeden Tag eure Anmeldebögen entgegen. Die Termine dafür solltet ihr schon in der vergangenen Woche vereinbart haben. Auch den Anmeldebogen solltet ihr schon vorab online heruntergeladen haben und ausgefüllt zum Termin mitbringen. Mehr Infos zu den Betreuungseinrichtungen in Marktredwitz gibt’s hier