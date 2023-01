Kinderbetreuung in Hof: Tag der offenen Tür in der Kita Emilia

In vielen Städten und Gemeinden steht in den nächsten Wochen die finale Anmeldephase für einen Kita- oder Hortplatz im September an. In Marktredwitz geht’s zum Beispiel schon am Montag los. In der Stadt Hof startet die Anmeldewoche am 23. Januar. Die Kita Emilia Hof gibt euch jetzt schon mal die Möglichkeit, euch in der Einrichtung umzuschauen und den Mitarbeitenden Fragen zur Betreuung dort zu stellen. Von 10 bis 14 Uhr findet in der Kita heute ein Tag der offenen Tür statt.

Weitere Infos gibt es bei der Leiterin der beiden Einrichtungen Melanie Zimmermann unter Melanie.Zimmermann@diakonie-hochfranken.de oder im Internet