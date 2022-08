Kinderbetreuung in Bayern wächst: Betreuungsquoten in der Euroherz-Region

Immer wieder hören wir, dass in Kindertageseinrichtungen Personal fehlt. Die Zahl der betreuten Kinder in Bayern ist dagegen jedoch angestiegen. Das geht aus Zahlen des Bayerischen Landesamtes für Statistik hervor. Im Vergleich zum Vorjahr hat es einen Anstieg von 3,2 Prozent gegeben. Die Betreuung der unter Dreijährigen ist sogar um 6,1 Prozent gewachsen. Die höchste Betreuungsquote bei den 0 bis Dreijährigen gibt es in der Euroherz-Region mit knapp 40 Prozent im Landkreis Wunsiedel. Die höchste Betreuungsquote bei den Drei- bis Sechsjährigen finden wir mit 96 Prozent in der Stadt Hof. Dicht gefolgt vom Landkreis Tirschenreuth. Die niedrigste Quote in dieser Altersspanne verzeichnet der Landkreis Hof mit unter 90 Prozent.

Betreuungsquote 0-3 Jährige 3-6 Jährige

Landkreis Hof 38,1 % 89,1 %

Stadt Hof 35,2 % 96,0 %

Landkreis Wunsiedel 39,7 % 92,5 %

Landkreis Tirschenreuth 32,5 % 95,0 %