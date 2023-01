Kinderarmut bekämpfen und Konzept für Theresienstein: Stadt Hof gibt Ausblick für 2023

Die Fränkischen Volksfestwirte übernehmen die Gastronomie am Untreusee. Das Hofer Volksfest richten Festwirte aus der Oberpfalz aus. Das waren die großen Ankündigungen der Stadt Hof in dieser Woche. Eigentlich sollte es bei dem Termin um einen Ausblick auf das Jahr 2023 geben. Einige Themen hat Oberbürgermeisterin Eva Döhla angesprochen.

Am Schiller-Quartier, der ehemaligen Strauß-Brache, sollen als Zwischenlösung im Februar kostenpflichtige Parkplätze entstehen. Außerdem findet dort vom 7. bis 23. Juli das Kulturprogramm Bühne raus statt. Dabei gibt es zwei Wochen lang Open-Air-Veranstaltungen. Für die Übergangslösung des Polizeilogistikzentrums in der ehemaligen Schmidt-Bank sollen zum Ende des 1. Quartals die ersten Mitarbeiter anfangen. Auch eine Leitung sei laut Oberbürgermeisterin Döhla schon gefunden. Der Hofer Theresienstein ist sanierungsbedürftig, das Gastronomiekonzept nicht tragfähig. Deswegen erhofft sich Döhla in diesem Jahr einen Grundsatzbeschluss zur künftigen Nutzung. Außerdem will die Stadt etwas gegen die Kinderarmut tun. Mit der Kids-Card sollen Kinder noch in der 1. Jahreshälfte vergünstigten oder kostenfreien Eintritt zu Freizeitaktivitäten bekommen. Das gilt zunächst für 8-13-Jährige Kinder.