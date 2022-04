Kinder-Podcast von Checker Tobi über «Sterben und Erinnern»

Normalerweise erklärt Checker Tobi Kindern die Welt ringsum. Zum Karfreitag setzt er sich im Podcast «CheckPod» auf kindgerechte Weise mit dem Thema Tod auseinander. Die Folge «Sterben und Erinnern» gehe der Frage nach, warum Menschen sterben müssten und wie man von Toten Abschied nehmen könne, teilte der Bayerische Rundfunk (BR) am Dienstag in München mit. Abrufbar ist die Episode ab Freitag (15. April) in der ARD-Audiothek.

Neben Tobias Krell als Checker Tobi erzählen auch der 12-Jährige Adam sowie die Berliner Trauerbegleiterin und Bestatterin Sandra Benz von ihren Erfahrungen mit dem Tod. Die Macher wollen ihre jungen Hörer dazu ermutigen, offen über das Sterben zu sprechen. «Das ist nicht nur wichtig für die Trauerarbeit, dadurch bleibt auch die Erinnerung an die Verstorbenen lebendig – und der Tod verliert ein wenig von seinem Schrecken», heißt es in der Mitteilung.