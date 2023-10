Kinder lernen kochen: Kurse im Jugendzentrum „Q“

Kinder kann man ja auf vielerlei Art und Weise fördern – DAS dürfte aber auch für Eltern praktisch sein, die tagsüber in der Arbeit stecken: Wenn Kinder schon früh alleine kochen können. Das Jugendzentrum „Q“ in Hof bietet ab morgen (06. Oktober) Kochkurse für Kinder von acht bis 12 Jahren an. Hier lernen sie, kleine Gerichte selber zu kochen und das auf kindgerechte Art. Dazu gehört der Umgang mit verschiedenen Küchengeräten, mit Herd und Backofen, schreibt die Stadt Hof. Anrichten und Tisch decken bekommen die Kinder im Jugendzentrum auch beigebracht. Mitbringen müssen sie nur eine Schürze. Insgesamt gibts an vier Nachmittagen immer am Freitag Kochkurse. Die Stadt bittet um Voranmeldung.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um Voranmeldung unter der Telefonnummer

09281/ 815-1235 gebeten.

An vier Nachmittagen jeweils Freitag wird von 15:00 bis 17:00 Uhr gekocht.

Beginn ist am Freitag, den 06. Oktober 2023

Weitere Termine:

13.10.2023

20.10.2023

27.10.2023