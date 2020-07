Kinder-Kulturbeutel Fichtelgebirge: Gegen die Langeweile daheim

Kreativ sein und aus einer Not eine Tugend machen – so ist es sicherlich vielen Menschen in der Corona-Krise gegangen. Schließlich musste jeder plötzlich mit anderen Umständen umgehen. Mittlerweile sind in vielen Bereichen Lockerungen beschlossen worden. Wo es allerdings noch keine Entscheidung gibt, wie es weitergeht, ist bei den museumspädagogischen Programmen für Kindergruppen in den Fichtelgebirgsmuseen in Wunsiedel und Arzberg-Bergnersreuth. Deshalb hat sich das Museumsteam etwas für die Kinder überlegt. Mit sogenannten Kinder-Kulturbeuteln Fichtelgebirge können sie kontaktlose Kreativworkshops von Zuhause aus machen. Darin finden die Kinder zum Beispiel Material, um Seife herzustellen, Fichtelstones zu bemalen oder eine Fichtelgebirgspostkarte zu gestalten. Der Kinder-Kulturbeutel kann in den Museumsshops erworben werden.