Kinder-Impfungen in Sachsen: Terminvergabe startet

In einigen Teilen der Euroherz-Region hat es schon die ersten Kinder-Impfaktionen gegeben. In der vergangenen Woche zum Beispiel im Landkreis Tirschenreuth und heute auch in der Hofer Freiheitshalle. In Sachsen starten die Corona-Impfungen für Kinder in der kommenden Woche. Die Termine könnt ihr aber ab sofort (MI) über das Online-Impfportal vereinbaren. Die Impfstelle in Eich im Vogtland bietet nächste Woche von Montag bis Donnerstag täglich Impfungen für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren an. Es sind 100 bis 200 Kinderimpfungen pro Tag geplant.

Und noch eine Neuerung im Vogtlandkreis: Für die neue Impfstelle in der Musikhalle Markneukirchen könnt ihr ab sofort auch einen Termin vereinbaren. Mehr Infos findet ihr auf unserer Website. Impfungen ohne Termin sind aber auch weiterhin möglich.

Link für Terminvergabe: https://sachsen.impfterminvergabe.de/

Öffnungszeiten Impfstelle Eich (27.12. bis 30.12.): Impfpunkt Eich, Rebesgrüner Straße 9, 08233 Treuen / Öffnungszeiten: 10:00 bis 18:00 Uhr

Freie Termine können über folgende Hotline-Nummern abgefragt werden:

0151 / 670 21366 (Impfstandort direkt in der Musikhalle Markneukirchen)

0172 / 602 1691 (Hotline über die Stadt Markneukirchen)