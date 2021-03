Kinder finden Marihuana auf Spielplatz

Abensberg (dpa/lby) – Auf einem Spielplatz in Niederbayern haben Kinder eine Box mit 200 Gramm Marihuana entdeckt. Unter einem Busch auf der Spielfläche in Abensberg (Landkreis Kelheim) fanden die sechs- bis elfjährigen Kinder ein mit Moos bedecktes Holzbrett und wollten damit spielen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Unter dem Brett sei ein Loch gewesen, in dem sich eine mit dem Marihuana gefüllte Box befand. Ein acht Jahre alter Junge habe die Kiste am Donnerstag seinem Vater gezeigt, der schließlich die Polizei rief. Die Ermittler stellten das Rauschgift sicher und versuchen nun herauszufinden, wer es dort deponierte.

