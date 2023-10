Kinder bedroht: Polizei sucht Zeugen nach Vorfall in Geroldsgrün

Ein Mann soll am Samstagnachmittag sechs Kinder in Geroldsgrün bedroht haben. Die Jungs hatten an einem Waldrand, nahe des Spielplatzes in der Keyßerstraße gespielt. Der ältere Mann soll die Kinder dort mit einem Stock bedroht haben.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem bisher Unbekannten: Er ist etwa 75 Jahre alt, schlank und hatte an dem Tag ein graues Langarmshirt und eine dunkelblaue Jogginghose an. Wer etwas dazu weiß kann sich bei der Polizei in Naila melden. Passiert ist den sechs Kindern – bis auf den Schreck – nichts.