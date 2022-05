Ein elf Jahre alter Radfahrer ist in Hof in Oberfranken von einem Lastwagen angefahren worden. Rettungskräfte brachten den Jungen am Mittwochmorgen mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Den Angaben zufolge wollte der Lastwagenfahrer nach links abbiegen und fuhr dabei den Jungen an. Warum es zu dem Unfall kam und wie schwer der Junge verletzt wurde, blieb noch unklar.