Kind läuft bei Rot auf die Straße und wird angefahren

München (dpa/lby) – Ein vierjähriges Kind ist in München angefahren worden, als es bei Rot eine Straße überquert hat. Das Kind sei zunächst nicht bei Grün mit seiner Mutter und den beiden Geschwistern losgelaufen, teilte die Polizei am Freitag mit. Erst als die Ampel bei dem Vorfall am Donnerstag auf rot umgeschaltet war, lief der Vierjährige los und wurde von einem Kleinbus erfasst. Dieser habe das Kind offenbar nicht gesehen, weil ein stehendes Fahrzeug die Sicht behinderte, teilte ein Sprecher mit. Der Vierjährige kam mit einer größeren Platzwunde am Kopf in ein Krankenhaus, sei aber nicht in Lebensgefahr. Auch die Mutter wurde vom Rettungsdienst betreut.

