Kimmich bedauert späte Entscheidung zur Impfung

München (dpa) – Joshua Kimmich bedauert seine Entscheidung gegen eine frühzeitige Corona-Impfung. «Natürlich rückblickend gesehen würde ich gerne die Entscheidung des Impfens früher treffen, aber zu dem damaligen Zeitpunkt war es mir eben nicht möglich», sagte der Fußballprofi des FC Bayern München dem ZDF in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview. Wegen seiner öffentlich geäußerten Zweifel am Corona-Piks stand der 26-Jährige zuletzt im Zentrum einer heftigen Debatte.

Er habe lange Zeit das Risiko einer Impfung gesehen, sagte Kimmich. Durch die Maßnahmen gegen eine Infektion und die regelmäßigen Tests im Mannschaftskreis habe er gedacht, sich und andere schützen zu können. «Generell war es für mich einfach schwierig, mit meinen Ängsten und Bedenken umzugehen. Deshalb war ich auch so lange unentschlossen», sagte der Nationalspieler. Inzwischen sei ihm bewusst geworden: «Du hast es nicht nur in der eigenen Hand.»

Es gebe «viele gute Gründe, sich impfen zu lassen», versicherte Kimmich nun. Er habe sogar bereits einen Impftermin vereinbart gehabt, als er sich zuletzt zum zweiten Mal als Kontaktperson eines Corona-Infizierten in Quarantäne begeben musste. «Leider kam mir dann die Erkrankung zuvor», sagte Kimmich. Der Mittelfeldspieler hatte sich jüngst mit dem Virus infiziert und fällt wegen Flüssigkeit in seiner Lunge noch bis Jahresende aus.

