Kiloweise Müll aus Schiefer: Wer hat illegale Müllablagerung in Döhlau beobachtet?

Zugemüllte Wertstoffcontainer sind immer wieder ein Aufreger hier in der Region. In Döhlau haben Unbekannte jetzt schon wieder ihren Müll bei den Containern nahe der Motocross-Strecke abgeladen. Dabei gehts nicht nur um ein bisschen Hausmüll, sondern um mehrere hundert Kilo asbesthaltiger Schieferplatten, die sie dort abgestellt haben. Bereits Ende Mai hatte ein Bauhofmitarbeiter mehr als 200 Kilo solcher Schieferplatten dort entdeckt, schreibt die Polizei. Bekanntermaßen gilt Asbest als gesundheitsschädlich. Die Kripo Hof ermittelt jetzt und hofft auf Zeugenhinweise. Falls ihr in Döhlau in der Nähe der Motocross-Strecke verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen habt, bitte bei der Kripo melden!

Tel.-Nr. 09281/704-0