KiEZ28Treff in Plauen: Nachbarn kommen zusammen am Chrieschwitzer Hang

Ein Wohnhaus in einer Stadt sieht auf den ersten Blick relativ langweilig aus. Am Chrieschwitzer Hang in Plauen ist aber ordentlich was los. Der Verein Wohn und Lebensräume hat das Erdgeschoss eines Hauses in der Dr.-Karl-Gelbke-Straße 28 komplett umbauen lassen. Dort ist jetzt der KiEZ28Treff mit Küche, Büros oder einer Werkstatt. Die Nachbarn können dort zusammenkommen. Regelmäßig sind verschiedene Aktionen geplant. Der Verein bietet aber auch verschiedene Beratungen und Schulungen im KiEZ28Treff an.