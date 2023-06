Kids für Wintersport begeistern: Schnuppertag in Klingenthal

Bei diesen Temperaturen denkt normalerweise niemand an Wintersport. In Klingenthal im Vogtland aber schon. Das Stadtfest steht heute ganz im Zeichen des Wintersports. Die Kinder Sommer Tour ist zu Gast und will Kinder vom Wintersport begeistern. Dazu gibt’s auf dem Marktplatz eine Mini-Schanze und eine Laufstrecke, schreibt der VSC Klingenthal. Kinder, die zwischen 2015 und 2018 geboren sind, können sich am Mini-Skifliegen, an der Nordischen Kombination und an einem Schnupperlauf versuchen. Hilfestellung geben die Nachwuchstrainer des VSC Klingenthal.