Kickers Selb trauern um Spieler: Trauermarsch und Gottesdienst am Sonntag

Die Anteilnahme ist groß gewesen nach dem Tod des Fußballspielers Daniel Müller am Wochenende. Viele Vereine und Fans haben sich gemeldet und mit den Kickers Selb getrauert. Der Fußball-Landesligist will Müller gedenken und veranstaltet deshalb am Sonntag einen Trauermarsch in Selb, teilt der Verein mit. Der Marsch startet um 14 Uhr am Vereinsheim vor dem Thomas-Lang-Waldstadion, anschließend gibt es einen Gottesdienst.

Die Familie von Daniel Müller soll auch finanzielle Unterstützung bekommen. Die Kickers Selb haben deshalb ein Spendenkonto eingerichtet. Das findet ihr hier. Müller war beim Hallenturnier in Münchberg am Samstag während eines Spiels zusammengebrochen und hatte einen Herzstillstand erlitten.