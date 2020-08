Kickers Selb: Erster Kunstrasenplatz im Landkreis in Planung

Keinen einzigen Kunstrasenplatz gibt es bislang im Landkreis Wunsiedel. Der ASV Wunsiedel war mit seinem Wunsch, das Fichtelgebirgsstadion zu kaufen und dort dann einen zu bauen, gescheitert. Doch nun sind die Kickers Selb offenbar drauf und dran, einen Kunstrasenplatz anzulegen. Das will die Frankenpost erfahren haben. Demnach haben sich die Vereinsmitglieder bei der Jahreshauptversammlung allesamt dafür ausgesprochen. Die Kosten sollen bei mindstens einer halben Million Euro liegen – wobei knapp die Hälfte über Fördergelder finanziert werden könne. Bedingung für die Förderung: Der Kunstrasenplatz muss Ende 2021 fertig sein. Deshalb soll der Bau im März beginnen, so Schatzmeister Jakob Schleicher in der Frankenpost. Beim Restbetrag soll ein Kredit in Höhe von rund 300.000 Euro weiterhelfen. Außerdem planen die Kickers wohl eine Sanierung des Vereinsheims.