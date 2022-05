«Kicker»: Roca will FC Bayern München verlassen

Ersatzspieler Marc Roca will den FC Bayern München nach Informationen des «Kicker» im Sommer verlassen. Wie das Fachmagazin am Donnerstag berichtete, strebt der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler einen Wechsel an. Dies hat der «Kicker» nach eigenen Angaben aus dem Umfeld Rocas erfahren. Konkrete Anfragen für den Spanier würden aktuell noch nicht vorliegen.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister hatte ihn Anfang Oktober 2020 für angeblich rund neun Millionen Euro Ablöse von Espanyol Barcelona verpflichtet. Roca unterschrieb einen Vertrag bis Ende Juni 2025. Gegen Konkurrenz wie Joshua Kimmich oder Leon Goretzka konnte er sich aber nicht durchsetzen.

Roca bestritt bisher nur 15 Bundesligaspiele für die Münchner, davon neun in der abgelaufenen Spielzeit. Die Bayern wollen für das Mittelfeld Ryan Gravenberch (19) von Ajax Amsterdam holen.