Kicken, um zu helfen: Benefizspiel in Weißenstadt für kleinen Leo

Am Samstag (01.07.) findet in Weißenstadt die Benefizveranstaltung „Kicken, um Leo zu helfen“ statt. Der siebenjährige Junge ist mehrfach körperlich behindert. Die Familie braucht dringend einen Treppenlift und ein geeignetes Transportfahrzeug. Bei dem heutigen Benefiz-Fußballspiel treten prominente Sportler gegen Sportler aus der Region gegeneinander an. Der Erlös geht zugunsten von Leos Familie. Viele Prominente beteiligen sich an der Aktion, zum Beispiel der neue Bayreuther Altstadt-Trainer Marek Mintal, Klaus Augenthaler und Sven Hannawald. Wolfgang Hess, einer der Initiatoren:

Los geht es heute (SA) um 11 Uhr auf dem Gelände der SpVgg Weißenstadt. Das Spiel der Promis findet dann um 15:30 Uhr statt. Eintrittskarten gibt es an der Tageskasse.