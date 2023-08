„Kicken um Leo zu helfen“: Finaler Spendenstand ist bekannt

70.126 Euro – Das ist die finale Spendensumme, die bei der Benefizaktion „Kicken, um Leo zu helfen“ in Weißenstadt zusammengekommen ist. Organisator Wolfgang Heß und alle Beteiligten freuen sich über den großen Betrag. Damit konnte für den 7-jährigen Leo aus der Saas bei Bayreuth schon ein neuer Treppenlift im Haus eingebaut werden. Und weil so viel Geld gespendet wurde, kann auch das Auto der Familie von Leo abgelöst und noch weitere kleinere Erleichterungen im Haus ermöglicht werden. Leo ist körperlich behindert und deshalb auf Unterstützung im Alltag angewiesen. Vor zwei Jahren gab es bereits die Benefizaktion „Kicken um Antonia zu helfen“. Das Mädchen aus Meierhof bei Weißenstadt leidet an einem seltenen Gendefekt.