Kicken um Antonia zu helfen: Restkarten noch erhältlich

Bei der Fußball-EM ist gerade Pause. Hochklassigen Fußball soll’s am Wochenende aber auch in der Euroherz-Region geben. Fußball-Legenden wie Klaus Augenthaler, Pierre Littbarski oder Hans Pflügler laufen bei einem Benefizspiel für die 11 Jahre alte Antonia auf. Sie leidet seit ihrer Geburt an einem seltenen Gendefekt. Das Spiel steigt morgen auf dem Platz des TSV Weißenstadt. Karten dafür gab’s am Abend im Vorverkauf. Organisator Florian Mäder zieht eine positive Bilanz:

Kinder unter 14 Jahren dürfen am Samstag kostenlos zuschauen, vorausgesetzt es ist eine Begleitperson dabei, die ein Ticket hat.