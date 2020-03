Kicken in Schwarzenbach an der Saale: Stadtrat beschließt Soccerpark

Wer in der Freizeit kicken will, muss nicht unbedingt in einen Fußballverein. In einen Soccerpark kann jeder tagsüber gehen. Schwarzenbach an der Saale will jetzt auch so einen errichten. Der Stadtrat hat vergangene Woche den Bauantrag dafür genehmigt. Der Soccerpark soll mit Kunstrasen ausgestattet sein und auf das Gelände des 1. FC Schwarzenbach kommen. Das hat den Vorteil, dass er zentral im Ort liegt und der Fußballclub auch noch mal ein Auge drauf werfen kann, sagt Bürgermeister Hans-Peter Baumann im Gespräch mit Radio Euroherz.

Außerdem hat der Stadtrat den Auftrag für den Umbau des Jugendtreffs Gleis 2 vergeben. Heuer sollen die Arbeiten noch beginnen.