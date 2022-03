Kicken gegen Rassismus: Stadt Marktredwitz veranstaltet Fußball-Turnier

Auf dem Fußballplatz geht es um Zusammenhalt, Fairness und gegenseitigen Respekt. Diese Werte sollten auch in unserer Gesellschaft eine wichtige Rolle spielen. Allen voran im Umgang mit anderen Kulturen. Das Integrationsbüro der Stadt Marktredwitz veranstaltet heute daher das Fußballturnier „Kicken gegen Rassismus“. Beginn ist um 11 Uhr in der Dreifachturnhalle in Marktredwitz. Es haben sich rund 40 Spieler angemeldet, die beim Turnier in zufälligen Teams spielen. Für Zuschauer gilt die 2G-Regelung. Vor Ort können sie nicht nur Fußball gucken, sondern sich auch über das Thema Rassismus informieren.